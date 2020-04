Ponte sull'Oglio: "Stato di degrado e nessuno risponde"

CALVATONE (22 aprile 2020) - Ponte sull’Oglio tra Calvatone e Acquanegra sul Chiese, il Comune di Calvatone è in attesa di una risposta, da sei mesi, da parte della Provincia di Mantova.

A scrivere al presidente Beniamino Morselli è stata il sindaco Valeria Patelli, che ha informato anche la Provincia di Cremona, i Comuni di Acquanegra sul Chiese e Bozzolo e il consigliere provinciale e sindaco di Commessaggio Alessandro Sarasini, che aveva presentato un'interrogazione in Provincia.

«L’amministrazione provinciale di Mantova, non ha ancora risposto alla nostra segnalazione urgente del 24 ottobre 2019, relativa al grave stato manutentivo in cui versa il ponte sul fiume Oglio. L’attuale situazione è stata oggetto di segnalazione anche da parte di un privato cittadino il 27 febbraio 2020 e di una interrogazione da parte del consigliere Sarasini», ha esordito Patelli. L’amministrazione provinciale di Cremona, lo scorso 13 dicembre, aveva chiesto riscontro all’ente gestore, la Provincia di Mantova, in ordine all’avanzamento ed alle tempistiche per la relazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica, relativo agli interventi di ristrutturazione.

