Coronavirus, Don Rubagotti: «Una tragedia sentirsi untori»

CASALMAGGIORE (22 aprile 2020) - «Ho vissuto la tragedia dell’essere positivo, di cui si parla poco. Noi positivi ci sentiamo la responsabilità di avere contagiato gli altri. Mentre mi era facile condividere il dolore con gli altri, però non ero disponibile a sentirmi responsabile del contagio degli altri».

Don Claudio Rubagotti, parroco di Santo Stefano e San Leonardo, ha parlato della sua vicenda di ex ammalato di Covid-19 a “Beltemposispera”, il programma condotto da Lucia Ascione su Tv 2000, il network della Conferenza Episcopale Italiana. «Porti la primavera e tantissima allegria con questo maglioncino», ha esordito la conduttrice quando, dal suo studio, è apparso don Claudio indossando uno dei suoi capi multicolor. La Ascione ha ricordato che don Rubagotti solo il 16 aprile ha saputo di essere uscito per sempre «dal tunnel di quel maledetto Coronavirus, di questa bestia con la corona e lo scettro, a cui presto questa corona e questo scettro saranno tolti» e ha chiesto al sacerdote se, da uomo di fede, si fosse domandato perché fosse capitato proprio a lui. «No, assolutamente», ha risposto l’abate di Casalmaggiore, osservando di sentirsi parte del vissuto di tutti, «per cui per me è normale essere all’interno di questa storia».

Il collegamento si è concluso con il ricordo di monsignor Alberto Franzini, morto nella notte tra il 3 e 4 aprile, «uomo a cui la terra stava molto, molto, stretta». Don Rubagotti ha ricordato che don Alberto lo ha accompagnato nei primi passi del seminario: «Si è preso cura di me». L’invito finale: «Prenditi cura dell’anima di don Franzini come faranno molti di noi dopo aver compreso il senso di quel sacrificio enorme di Diocesi come quella di Bergamo e di Cremona che hanno pagato un prezzo altissimo. E torna ad essere untore di bene, come tutti quelli che si sono imbattuti nel Coronavirus».

