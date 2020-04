Coronavirus, Piadena Drizzona: 25 Aprile con concerto sulla web tv

PIADENA DRIZZONA (21 aprile 2020) - Come in tutti i Comuni, anche a Piadena Drizzona la celebrazione del 25 Aprile si terrà in un modo un po’ diverso dal solito. L’amministrazione comunale ha previsto, per il 75esimo anniversario della Liberazione, un programma con un momento celebrativo ufficiale ed uno più leggero. “Visto l’invito rivolto dal Prefetto di Cremona - spiega il sindaco Matteo Priori -, l’amministrazione venerdì scorso ha deciso di far stampare i manifesti celebrativi che sono già pronti per essere affissi e di non prevedere alcun programma della manifestazione proprio per evitare assembramenti. Il sindaco, accompagnato da un componente della Protezione Civile Platina, si recherà anzitutto presso la Lapide nel Palazzo Municipale di Piadena Drizzona località Piadena deponendo un mazzo di fiori. E’ prevista poi la posa di corone presso il Monumento ai Caduti nei Giardini Pubblici località Piadena, al Monumento ai Caduti posto al di fuori del cimitero a Drizzona, alla lapide alle ex scuole di Castelfranco d’Oglio. Un mazzo di fiori sarà deposto presso il cippo che ricorda il sacrificio del Partigiano Aristodemo Orlandi”.

Il Comune inoltre proporrà, a partire dalle 17.30, la trasmissione in diretta streaming del concerto del duo acustico Roby & Vane, alias Roberto Castelli e Vanessa Berni, due docenti della scuola di musica ‘Il Ritornello’, in diretta streaming sul sito www.telepiadena.it. Alle 21 sarà trasmessa poi la replica. Sullo stesso sito si potrà vedere anche la posa delle corone e dei fiori della mattinata “in modo che tutta la popolazione da casa possa partecipare alla ricorrenza”, conclude il sindaco.

