Nove condannati ammessi ai lavori socialmente utili

CASALMAGGIORE (21 aprile 2020) - Lo scorso anno sono stati nove i condannati ammessi a svolgere lavori di pubblica utilità, non retribuiti, in Comune a Casalmaggiore, secondo quanto prevede il protocollo d’intesa sottoscritto con il Tribunale di Cremona lo scorso 25 gennaio 2018. Per i reati previsti dal Codice della Strada, come la guida in stato di ubriachezza o sotto l’effetto di sostanze stupefacenti, è previsto infatti che la pena detentiva e pecuniaria possa essere sostituita con lavori in favore della collettività, che possono consistere nella prestazione di opera materiale o intellettuale, quali, ad esempio, i servizi di manutenzione, la collaborazione in biblioteca o altre attività. In particolare, sei hanno già svolto la loro opera per il periodo stabilito dal Tribunale: tre in biblioteca comunale, uno presso il servizio di protocollo e archivio, uno presso i servizi demografici, uno presso il settore ambiente e manutenzioni.

© RIPRODUZIONE RISERVATA DI TESTI, FOTO E VIDEO