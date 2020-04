I carabinieri consegnano a due studenti i tablet donati dalla scuola

VIADANA E SABBIONETA (20 aprile 2020) - Severi controlli dei carabinieri, per far rispettare le recenti regole relative ai divieti di movimento per evitare il contagio da Coronavirus, ma anche assistenza e solidarietà. Ieri, ad esempio, i militari della stazione di Viadana e Sabbioneta, dopo essere stati contattati dai colleghi di Parma, hanno provveduto personalmente alla consegna di un paio di tablet a due studenti residenti nel territorio viadanese e sabbionetano, donati dalla scuola superiore che frequentano a Parma. Infatti i tablet sono in questo periodo più che mai indispensabili per seguire le lezioni online tenute a distanza dai professori, e diversi istituti ne hanno donato qualcuno, come in questo caso, alle famiglie con maggiori difficoltà economiche, per sostenerli nelle spese in questo momento emergenziale.

Cosi i carabinieri di Viadana, nella mattinata di ieri, prima si sono incontrati con i colleghi parmensi a Sorbolo, dove hanno ricevuto i due apparecchi elettronici, poi sono tornati nella loro giurisdizione presso le abitazioni dei giovani studenti per consegnarli.

I militari della compagnia di Viadana rimangono quindi a disposizione per svariati servizi al cittadino; sono infatti numerose le iniziative promosse dall’Arma finalizzate a sostenere le fasce più deboli della popolazione in questo periodo emergenziale.