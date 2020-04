Inseguiti dai carabinieri, lasciano l'auto rubata e fuggono

COMMESSAGGIO (20 aprile 2020) - Ladri in fuga poco dopo la mezzanotte di domenica a Commessaggio. Secondo le prime informazioni, due individui avrebbero abbandonato un'auto, risultata rubata fuori paese, nei pressi della scuola primaria per poi darsi alla fuga. Al loro inseguimento si sono messe quattro pattuglie della compagnia dei carabinieri di Viadana. Al momento non vi sono altri dettagli sull'episodio.