Coronavirus, l'infermiera in lacrime al fianco della nonna 92enne

CASALMAGGIORE (20 aprile 2020) - Le ultime ore di una nonna di 92 anni, tra un rosario, una caramella, il biglietto del figlio. Piccole-grandi cose, momenti di quotidianità in una stanza d’ospedale ai tempi del Coronavirus. In poche righe, scritte a stampatello in blu su un foglietto bianco, un’infermiera ha lasciato la sua intensa testimonianza di lavoro e di vita affidandola al taccuino che su un muretto di via Ghislina, al civico 22, nel Quartiere Fiammetta raccoglie impressioni, saluti, ringraziamenti. Era stato lasciato lì per Pasqua da una residente, insieme ad alcuni vasetti contenenti delle piantine che ciascuno, abitanti della zona o persone casualmente in transito, poteva liberamente prendere, con la richiesta di lasciare, a piacere, qualche parola di commento o libera riflessione.

Tanti hanno risposto, compresa questa operatrice sanitaria. Niente nomi, niente firma, ma si capisce bene che è vero il suo racconto. «Una delle tante cose toccanti che mi è capitata», esordisce, inquadrando già la vicenda. «Una donna di 92 anni mi chiede di darle un sorso d’acqua. L’ossigeno continuo ad alti dosaggi secca molto la bocca ed è difficile anche parlare. L’aiuto, mi ringrazia e mi chiede di aprirle un sacchetto di caramelle, il sacchetto è quello degli alimenti, è sciupato, vissuto, quasi come lei. Mi offre una caramella che accetto ma non mangerò perché siamo tutte bardate. All’interno c’è un piccolo portafoglio, mi chiede di aprilo. C’è un rosario. Mi sorride e mi chiede di darglielo perché vuole tenerlo tra le dita».

Un rosario che testimonia la fede di quella anziana degente. «All’interno del sacchetto — continua l’infermiera — c’è un biglietto. Mi chiede di leggerlo. Già alle prime righe mi commuovo e non riesco a proseguire (anche adesso). Mi dice: ‘Perché piangi infermiera?! Non ho saputo rispondere. Era il figlio che le scriveva… Il giorno dopo ho fatto il turno del pomeriggio e il suo letto era vuoto. Questo è il Covid-19».

