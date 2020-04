Nove pioppi da tagliare

PIADENA DRIZZONA (20 aprile 2020) - La caduta al suolo del pioppo cipressino appartenente ad uno dei filari che delimitano il campo sportivo, avvenuta martedì scorso a causa del fortissimo vento di bora, fortunatamente senza danni per le persone, ha fatto accendere più di un campanello d’allarme sullo stato di salute degli altri nove analoghi esemplari che costeggiano via Dante Alighieri. Venerdì mattina, dopo il taglio e il recupero della pianta da parte della protezione civile Platina, il consigliere comunale Luigi Pagliari, delegato alla gestione del verde pubblico, ha effettuato un sopralluogo con un esperto della cooperativa Piergiorgio Frassati di Canneto sull’Oglio, alla quale è delegata la manutenzione di piante e siepi del paese.

Una decisione definitiva non è stata ancora assunta, ma la sorte dei nove pioppi - che hanno superato la cinquantina d’anni - sembra ormai segnata per motivi di sicurezza pubblica. «Il pioppo che si è spezzato era cavo all’interno - osserva Pagliari - e anche gli altri con ogni probabilità si trovano in condizioni simili. Basta toccare la corteccia perché si sfaldi. Va valutata la rimozione in tempi rapidi per evitare rischi».

