Disegni per i nonni del «Busi»

CASALMAGGIORE (19 aprile 2020) - «Nonostante questo periodo buio, nella Fondazione Busi a Pasqua è arrivata la luce, anzi i colori… e che colori!», dicono gli animatori Lorenzo, Giulia e Stefano. «Come diceva Madre Teresa, ‘non possiamo sempre fare grandi cose nella vita, ma possiamo fare piccole cose con grande amore’ - osservano gli animatori -. E così sono arrivate 370 piccole grandi cose fatte con tanto affetto». Perché sono stati 370 i disegni, le filastrocche i racconti che i bambini del territorio casalasco, e non solo, hanno inviato agli anziani della fondazione di via Formis in occasione dell’iniziativa legata alla Pasqua 2020, in questo momento in cui non era possibile incontrarsi e festeggiarla, come spesso accade, tutti insieme.





