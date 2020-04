Coronavirus: esce di casa per comprare uno spinello

VIADANA (16 aprile 2020) - Continuano i controlli dei Carabinieri della Compagnia di Viadana relativi alle regole imposte sui divieti di movimento al fine di contenere il contagio del coronavirus, che, in base alle norme recentemente introdotte, prevedono ora sanzioni amministrative per i trasgressori. Dal 26 Marzo scorso infatti scattano adesso multe salate, da 400 a 3000 euro, per chi viola le regole anti contagio, e anche oggi si sono registrate altre sanzioni. Infatti ci sono ancora alcune persone che girano e si spostano senza un giustificato motivo, da un Comune all’altro, senza una ragione di necessità, in violazione delle norme in vigore; i militari delle Stazioni dipendenti dalla Compagnia hanno contestato diverse violazioni, una ventina solo nelle ultime ore. Una ragazza 24enne di Viadana è stata sorpresa mentre cercava di raggiungere la fermata dei pullman di Viadana; ai militari della Stazione di Viadana che l’hanno fermata si è giustificata dicendo che aveva la necessità di fumarsi una “canna” e che quindi sarebbe andata a Parma per acquistarla; per lei, come per le altre persone sorprese a piedi senza giustificato motivo, la sanzione amministrativa è di 280 euro se pagata entro i 30 giorni in misura ridotta. L’attenzione del Comando Compagnia Carabinieri di Viadana rimane quindi alta e costante sull’intero territorio di competenza al fine di garantire la massima vicinanza al cittadino in questo particolare periodo, procedendo a rigorosi controlli al fine di assicurare che tutti rispettino scrupolosamente le prescrizioni imposte normativamente.

© RIPRODUZIONE RISERVATA DI TESTI, FOTO E VIDEO