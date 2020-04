Morta nel sonno a 51 anni, lacrime per Cinzia Passerini

CASALMAGGIORE (16 aprile 2020) - All’età di soli 51 anni, è scomparsa, spegnendosi nel sonno, Cinzia Passerini, classe 1968, già titolare della videoteca “Video Time Cinzia” in via Cavour a Casalmaggiore e ultimamente dipendente della Zec Spa di Colorno, azienda specializzata nella produzione di tubi termoplastici. Cinzia, che viveva con mamma Sultana e papà Giancarlo, è stata trovata senza vita nel suo letto. Vani i tentativi di rianimarla da parte del personale sanitario della Croce Verde, intervenuto presso l’abitazione martedì. A maggio del 2002 Cinzia ebbe un momento di notorietà nazionale perché le fu assegnato un Telegatto, nel corso del ‘Gran Premio internazionale della tv’ in onda su Canale 5, come rappresentante dei lettori di Tv Sorrisi e Canzoni, il settimanale organizzatore del concorso.

