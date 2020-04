Cordoglio a Quattrocase per la scomparsa di Cavalli

CASALMAGGIORE (15 aprile 2020) - E’ vasto il cordoglio per la scomparsa, avvenuta questa notte, di Luigi Cavalli, 80 anni, di Quattrocase. Nato il 24 novembre 1939 a Casalmaggiore, Cavalli era conosciutissimo e benvoluto. “Il papà - ci racconta commosso il figlio Amedeo - ha svolto inizialmente la professione di contadino con suo papà e suo fratello Valter (che conduce con il figlio Lorenzo l’azienda agricola biologica Ca’ Vecchia a Valle di Casalmaggiore). Dopo ha gestito per dieci anni il bar dell’oratorio di Quattrocase e per altri dieci quello di Vicobellignano. Ha poi collaborato ancora con mio zio. Ha sempre fatto il volontario all’oratorio di Quattrocase, seguendo la manutenzione del campo sportivo. Era sempre super indaffarato, non stava mai fermo”. Come passione aveva il ballo. Cavalli era un uomo di grande vitalità e in buona salute: “Il giorno di Pasqua, mentre stava lavorando nell’orto, è stato colpito da un ictus - spiega Amedeo -. All’ospedale di Mantova si sono prodigati in ogni modo per salvargli la vita, hanno fatto veramente di tutto”. Cavalli lascia la moglie Miriam e i figli Maristella, Amedeo, Ilaria e Arianna.