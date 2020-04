Coronavirus, Gal Terre del Po: "Un milione e mezzo di euro per ripartire con investimenti sul territorio"

CASALMAGGIORE (14 aprile 2020) - Il Gal Terre del Po, che comprende i Comuni di Borgo Carbonara, Borgo Mantovano, Casalmaggiore, Commessaggio, Dosolo, Magnacavallo, Marcaria, Ostiglia, Poggio Rusco, Quingentole, Quistello, Rivarolo Mantovano, San Giacomo delle Segnate, San Giovanni del Dosso, San Giovanni in Croce, San Martino dall’Argine, Schivenoglia, Sermide e Felonica, Serravalle a Po, Sustinente e Viadana, lancia il progetto “Gal per l’emergenza Covid-19”: un milione e mezzo di euro a disposizione per finanziare progetti in grado di sviluppare servizi a favore della popolazione, mediante l’acquisto di impianti e attrezzature o recupero di immobili.

“Come Gal - ha spiegato il presidente Francesco Meneghetti in videoconferenza - ci siamo chiesti come potessimo rispondere ai bisogni dettati da questa fase di emergenza e così abbiamo predisposto questo bando, che mette a disposizione risorse economiche finanziando il 90 % di progetti la cui entità massima deve essere di 100 mila euro. La Regione Lombardia si è complimentata con noi perché siamo stati il primo Gal ad adeguarsi ai tempi che stiamo vivendo”.

Ecco il via al “Patto per l’emergenza”, teso a stringere collaborazioni con il territorio. “Aperto il bando, si chiuderà il 18 maggio e ci impegniamo a osservare la massima velocità nella valutazione dei progetti e nell’approvazione delle graduatorie da parte del consiglio di amministrazione. Se necessaria, verrà facilitata la procedura di attivazione presso la Regione Lombardia delle modalità di anticipo del finanziamento al 50 per cento”. Meneghetti ha ringraziato la Cassa Rurale e Artigiana di Rivarolo Mantovano, insieme alla Banca Cremasca e Mantovano e il Monte dei Paschi che parteciperanno attivamente al Patto. Beneficiari del bando sono enti pubblici e soggetti di diritto pubblico, fondazioni e associazioni non a scopo di lucro, partenariati pubblico-privati.

“Una iniziativa importantissima”, ha commentato il sindaco di Casalmaggiore Filippo Bongiovanni, “anche se con i chiari di luna che ci sono sarà difficile fare investimenti, anche perché potrebbe essere tanto anche il 10 % da coprire”. Pierguido Asinari, primo cittadino di San Giovanni in Croce, si è allineato: “Mi auguro che il fattore velocità diventi un elemento qualificante”. Carlo Alberto Malatesta, sindaco di Marcaria, ha elogiato l’opportunità: “Adattare gli strumenti del Gal al momento credo sia la riprova di quanto la sua guida sia degna, capace e avveduta”. Anche Alessandro Cavallari, sindaco facente funzioni di Viadana, ha sottolineato il “bisogno di risposte tempestive” mentre Giuseppe Brandani, sindaco di San Giacomo delle Segnate, ha parlato di “iniziativa ottima da perseguire”. Ivan Fava, direttore generale della Cassa Rurale e Artigiana di Rivarolo Mantovano, ha coinvolto le banche del territorio: “Noi possiamo supportare i soggetti beneficiari nella presentazione delle fideiussione per ottenere l’anticipo o anticipare direttamente gli importi. E’ sufficiente una telefonata e ci mettiamo in pista nel giro di pochi giorni”. Alessandro Sarasini, sindaco di Commessaggio: “Questa è una azione intelligentissima e mi fa piacere vedere le banche vicine in questo momento di difficoltà”. Il sindaco di Serravalle a Po Tiberio Capucci ha anticipato che “già abbiamo qualche idea da mettere in campo”. Alessio Renoldi, sindaco di San Martino dall’Argine, ha definito l’iniziativa “ottima”. Concorde l’assessore Ugo Enrico Guarnieri di Rivarolo Mantovano. Il direttore del Gal Fabio Araldi ha manifestato la massima disponibilità all’ascolto, mentre Lara Cavalli, responsabile dell’ufficio bandi di Casalasca Servizi ha invitato a presentare progetti “in rete”, non singoli. Meneghetti ha ricordato poi che il Gal ha a disposizione altri 2 milioni di euro per il territorio.

