Paura a Casaletto, il rogo distrugge i bancali

CASALETTO DI VIADANA (14 aprile 2020) - Una colonna di fumo nero e denso sospinta dal vento forte e fiamme alte e violente che i vigili del fuoco di Viadana hanno domato a fatica. Il rogo si è sviluppato attorno alle 18 in un capannone in via Isonzo a Casaletto, sede del Consorzio del melone e quindi utilizzato come deposito di prodotti agricoli. L'incendio ha preso il via da alcuni vecchi bancali di legno e plastica situati sul retro dell'edificio e poi, proprio a causa del forte vento che ha imperversato nella zona, si è propagato all'esterno del capannone raggiungendo anche la recinzione e un cancello con tanto di copertura. Arrivati sul posto, i pompieri hanno subito aggredito le fiamme, impiegandoci parecchio a spegnere il rogo. Il loro intervento ha evitato il peggio, cioè che l'incendio potesse far breccia all'interno del capannone o propagarsi alle case nelle vicinanze.

