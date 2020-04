Il vento abbatte due pioppi, uno lungo la tangenziale

PIADENA DRIZZONA (14 aprile 2020) - Le fortissime raffiche di vento che hanno soffiato per circa dieci minuti intorno alle 17,30 hanno provocato la caduta di due pioppi nel territorio di Piadena Drizzona, senza causare alcun danno alle persone. Uno è caduto lungo la tangenziale nord, ostruendo completamente la carreggiata stradale della provinciale 10 Padana inferiore. Fortunatamente non stava transitando nessuno in quel momento.

L'altra pianta appartiene alla serie di pioppi del campo antistante il campo sportivo ed è rovinata al suolo nei pressi del cancello di ingresso, abbattendo la recinzione. Lungo la tangenziale sono intervenuti i vigili del fuoco di Piadena Drizzona con tre squadre per un totale di sette uomini, la protezione civile Platina e la polizia stradale di Casalmaggiore. I volontari del Platina sono intervenuti vicino al campo sportivo con i carabinieri di Torre de' Picenardi, che si sono a loro volta portati poi lungo la tangenziale, dove si è formata una lunga coda di automezzi pesanti. La pianta è stata rimossa dai vigili del fuoco e dalla protezione civile con le motoseghe.

© RIPRODUZIONE RISERVATA DI TESTI, FOTO E VIDEO