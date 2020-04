Coronavirus, il prefetto a Casalmaggiore: 'Non è il momento di abbassare la guardia'

CASALMAGGIORE (12 aprile 2020) - Il prefetto della provincia di Cremona, Vito Danilo Gagliardi, in visita ai carabinieri impegnati nei posti di controllo e all’ospedale Oglio Po. E’ successo questa mattina a Casalmaggiore. Il rappresentante del Governo, accompagnato dal comandante provinciale dell’Arma dei carabinieri, colonnello Marco Piccoli, e dal comandante provinciale della guardia di finanza, Cesare Maragoni, è giunto all’altezza della rotonda Po, dove si trovava un posto di controllo dell’Arma, intorno alle 9.45. Ad accoglierlo il sindaco Filippo Bongiovanni e il capitano Daniele Scabbia, comandante della Compagnia carabinieri di Casalmaggiore.

“Siamo stati la provincia che, dopo il primo focolaio codognese, proporzionalmente ha avuto il numero più altro di colpiti dal virus - ha osservato il prefetto -. Dobbiamo dimostrare il nostro valore e il nostro impegno e convincere chi non capisce che non è il momento di abbassare la guardia. Dobbiamo essere attenti e veloci. Vi ringrazio per l’attività che state facendo. Ringrazio il colonnello Piccoli per avere messo a disposizione tutte le forze dell’Arma. Grazie alla stampa, grazie al sindaco”.

Bongiovanni: “Grazie a lei di esserci vicino e di rappresentare il Governo in questo momento difficile. E’ una Pasqua che tutti ci aspettavamo in un altro modo, ma purtroppo queste emergenze ci hanno portato a viverla in maniera diversa, senza magari i famigliari che si ritrovano di solito a tavola. Vedo che la gente qui tutto sommato rispetta le regole. I problemi sono veramente relativi rispetto ad altre zone. A Casalmaggiore i numeri sono un poi più bassi rispetto a Cremona e Crema. Qui è arrivata dopo e ci sono stati meno problemi all’ospedale. Speriamo che questa emergenza passi, non sarà veloce. Grazie anche al capitano Scabbia che con i suoi uomini di recente ha svolto una bella operazione antispaccio”.

Il prefetto e i due comandanti si sono poi spostati all’Oglio Po dove hanno trovato ad accoglierli Daniela Ferrari, direttore medico di presidio. Gagliardi ha espresso “il ringraziamento del Governo, del ministro dell’Interno e di tutte le forze dell’ordine verso gli operatori della sanità. Con voi abbiamo un debito di salute. Senza di voi saremmo malconci, con il vostro lavoro state salvando il Paese”. “Ferrari: la ringrazio tantissimo, ci fa enormemente piacere come sempre ci ha fatto piacere la vicinanza di tutti, che ci è stata molto utile. La comunità si è dimostrata calorosissima, in tutti i modi. E’ stato un momento difficilissimo, adesso sta andando un po’ meglio, speriamo che continui. Adesso dovremo riorganizzarci per accogliere i pazienti che non sono più con questa emergenza. Un percorso difficile, spero che le cose vadano meglio, perché è stata durissima”.

Il prefetto ha ribattuto che “il piacere di poter fare una azione a tutela della salubrità della nostra provincia è dettato dal fatto che poi sappiamo che siamo in mano a persone che con abnegazione e sacrificio ci curano e ci proteggono”. Ferrari: “Abbiamo cercato di fare del nostro meglio. Tutti si sono prodigati dando il massimo che potevano”. Infine tappa al pronto soccorso per l’incontro con Rosario Canino, direttore medico dell’Asst di Cremona: “Grazie per la vostra visita. La vostra vicinanza ci ha sempre dato coraggio”, ha osservato Canino, apparso più disteso rispetto ai giorni scorsi, quando l’emergenza era al massimo livello: “Mi sono fatto un giro nei reparti e quasi non credevo ai miei occhi. Oggi la situazione è calma. A Cremona stiamo già riducendo un po’ i reparti Covid”. Ma la strada è ancora lunga.