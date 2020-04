Anziano cade in casa, soccorso da pompieri e Padana

VOLTIDO (12 aprile 2020) - Domenica di Pasqua iniziata con un soccorso a persona, nel Comune di Voltido. Più precisamente, un anziano, ultra ottantenne, caduto all'interno della propria abitazione, non è più stato in grado di rialzarsi autonomamente. I soccorritori della Padana Soccorso di San Giovanni in Croce, giunti per prestare soccorso, allertati dai parenti dell'anziano, hanno avuto bisogno del supporto dei vigili del fuoco volontari di Piadena-Drizzona per riuscire ad accedere ai locali, poiché tutti gli accessi risultavano chiusi dall'interno. Ottenuto rapidamente l'accesso, la vittima di questo spiacevole inconveniente è stata soccorsa e successivamente trasportata in ospedale per l'effettuazione di accertamenti.