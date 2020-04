Coronavirus, Pobic attiva un servizio di trasporto

CREMONA-BOZZOLO (12 aprile 2020) - In piena emergenza sanitaria dovuta alla pandemia del Coronavirus, Pobic non si sottrae dal dare il suo contributo per affrontare la grave situazione che stiamo vivendo e si impegna nel dare sostegno alle fasce più deboli della popolazione. L'Associazione ha infatti avviato il Progetto "Emergenza Covid, Pobic aiuta", attivo nell'area a confine tra le province di Cremona, Mantova e Brescia e rivolto in particolare alle realtà più isolate, sia da un punto di vista sociale che territoriale.

"Consapevoli che il periodo di isolamento sociale disposto dalle autorità dovrà perdurare ancora per un tempo significativo - dicono i responsabili di Pobic -, con il nostro Gruppo operativo "Emergency Transport" abbiamo attivato un servizio di consegna a domicilio della spesa, di farmaci, di beni di prima necessità, rivolto a over 65 anni, pazienti e familiari in quarantena, disabili, persone in difficoltà con particolari fragilità e residenti delle zone più isolate. Inoltre, con i nostri mezzi possiamo trasportare in tutta sicurezza anziani, persone in difficoltà o che non hanno un mezzo a disposizione, per visite mediche presso ospedali o ambulatori, per indifferibili pratiche presso uffici pubblici e privati. Appena possibile, saremo in grado di dare supporto anche a pazienti da trasportare a domicilio o presso altre strutture per il periodo di quarantena o negativizzazione dal virus. Pobic ha sedi a Brescia, Cremona, Verona e Bozzolo.

Per qualsiasi necessità, enti pubblici e privati cittadini possono chiamare il numero 037692064 o inviare una email a emergencytransportpobic2014@gmail.com