Coronavirus, un anonimo di Casalmaggiore acquista le uova Ail per la Padana Soccorso

CASALMAGGIORE (11 aprile 2020) - Quest’anno l’Ail - Associazione italiana contro le leucemie, i linfomi e il mieloma, a causa del Coronavirus non è nelle piazze con le Uova di Pasqua, come avviene da tantissimi anni a questa parte. Ma un cittadino di Casalmaggiore, che preferisce restare anonimo, ha pensato di acquistare delle uova di Pasqua Ail da distribuire a tutta la pubblica assistenza Padana Soccorso inviando anche un messaggio: “Non importa chi sono. Voglio che questo uovo di Pasqua sia un segno di speranza per tutti coloro che in questo periodo hanno lavorato e stanno lavorando e che la Santa Pasqua sia per loro una giornata di gioia e di serenità”. Un bel gesto e una forma di riconoscenza per operatori che si trovano costantemente impegnati a fronteggiare, in prima linea, l’emergenza Covid 19, con i rischi che ne conseguono.