Vandali in azione, imbrattati i muri della stazione

SAN GIOVANNI IN CROCE (12 aprile 2020) - Imbrattata la stazione di San Giovanni in Croce. E’ durata esattamente un anno, senza scritte che ne deturpassero i muri dopo i lunghi lavori di restauro, la stazione ferroviaria di San Giovanni e le sue pertinenze che, nei giorni scorsi, sono state sporcate da ignoti vandali. In alcuni casi il segno è lo stesso, e potrebbe essere riconducibile alla ‘firma’ dell’autore, che difficilmente potrà essere scoperto, vista l’assenza di telecamere di videosorveglianza in zona.

