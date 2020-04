San Giovanni in Croce, una colomba pasquale per ogni famiglia del paese

SAN GIOVANNI IN CROCE (11 aprile 2020) - Una colomba pasquale per ogni famiglia del paese. Ad organizzare l'iniziativa a San Giovanni in Croce l'associazione 'Gli amici dei Sapori', l'amministrazione comunale, la Protezione Civile 'Le Aquile' e la parrocchia San Giovanni Battista che "vogliono essere vicine alla popolazione in questo momento di difficoltà con un piccolo segno".

"Per l'intera giornata di oggi, da parte dei volontari, vi verranno consegnate a domicilio le colombe pasquali, con la speranza che questo difficile momento passi in fretta", hanno scritto sulla pagina ufficiale Facebook 'Gli amici dei sapori'.

