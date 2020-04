Luca nel team della didattica del futuro

PIADENA DRIZZONA (11 aprile 2020) - C’è anche il giovane ingegnere Luca Dall’Asta di Piadena, Junior Researcher del Centro di ricerca Eledia presso l’Università di Trento (Dipartimento di Ingegneria e Scienza dell’Informazione) tra gli autori dell’articolo «Insegnare l’elettromagnetismo alla prossima generazione di ingegneri. La ricetta di Eledia» pubblicato lo scorso 4 aprile su IEEE Communications Magazine, una rivista mensile diffusa a livello mondiale (e per questo scritta in inglese) che si occupa, con contributi della comunità scientifica internazionale, di tutte le aree delle comunicazioni.

«Sostanzialmente - spiega Dall’Asta - nell’articolo viene illustrato un nuovo approccio per l’apprendimento delle nozioni relative all’energia elettromagnetica e delle equazioni di Maxwell, che raggruppano ed estendono le stesse leggi dell’elettromagnetismo». Un approccio nuovo, sviluppato da Eledia per cercare di coinvolgere in modo più partecipato gli studenti.

