Coronavirus, Voltido: uova di Pasqua ai bambini e ai ragazzi dal sindaco e gli auguri ai cittadini

VOLTIDO (9 aprile 2020) - Prima di Pasqua il sindaco Giorgio Borghetti distribuirà una trentina di uova di Pasqua ai bambini e ai ragazzi del paese, dai neonati agli alunni di terza media. Con un biglietto di auguri tratto da una cartolina degli anni Trenta della nonna del primo cittadino.

Borghetti ha scritto una lettera ai suoi concittadini e concittadine: “Il tempo è come sospeso. Il sabato Santo è come dilatato in un numero di giorni di cui non si conosce la fine. I nostri occhi non vedono più come prima: tra noi e questo meravigliosa natura, che in primavera si riveste di fiori di ogni colore, di verde cangiante, con un cielo terso e azzurro, con un vento che, a seconda dei giorni, ci sferza o ci accarezza, si è proposto un vero invisibile di cui avvertiamo la presenza ma che non vediamo”. Continua Borghetti: “Noi siamo uniti, forti, solidali, determinati a sbarrare la strada flagello perché non entri nella nostra comunità. L’amministrazione comunale e il sindaco sono fieri di prestare tutto l’aiuto necessario perché la comunità non si senta sola in questo momento in cui i valori devono emergere rispetto alle banalità del tempo in cui stiamo bene. Ora è il momento in cui si misura la vera solidarietà. Teniamo duro, occorre resistere come l’albero della nave scosso dal mare in tempesta, in attesa che arrivi la bonaccia e torni il sereno. Ci sarà molto da fare dopo. Il nostro paese, prevalentemente agricolo, sta procedendo con la cura degli allevamenti e le semine nei campi, grazie alla natura e all’opera dell’uomo avremo il cibo sulla nostra tavola. Per le concittadine e i concittadini, a casa forzatamente, auguriamoci tutti che questo tempo sospeso finisca il più presto possibile. A disposizione! A tutti i più cari auguri di Buona Pasqua”.