Coronavirus, Gussola: ecco le mascherine per gli over 65

GUSSOLA (9 aprile 2020) - Sta iniziando anche a Gussola, grazie ai volontari di protezione civile, la distribuzione delle mascherine. “Sono 700 le mascherine fornite dalla Regione Lombardia - ha spiegato il sindaco Stefano Belli Franzini -. In paese ci sono 1110 famiglie per 2700 residenti. Abbiamo scelto di effettuare la prima distribuzione agli over 65, i più colpiti dal virus per fascia d’età. Si tratta in tutto di 600 cittadini. Sarà possibile però consegnare loro due mascherine a testa, grazie a una generosa donazione di un concittadino che ringrazio di cuore. Verranno inserite direttamente nelle cassette della posta e non sarà pertanto necessario uscire o creare assembramenti in nessun luogo. Ci stiamo informando per dotare tutti i concittadini del presidio, spero di dare aggiornamenti nei prossimi giorni”.

Il sindaco ringrazia i volontari della protezione civile per “il lavoro egregio” che stanno svolgendo da settimane. Ha quindi ricordato che per necessità di consegna a domicilio sono a disposizione alcuni negozi e si può contattare anche il numero 0375-263317 per i servizi attivati dal Comune. “Invito tutti coloro che devono attendere in fila davanti agli esercizi pubblici a farlo in modo ordinato. Tuteliamo noi stessi per tutelare gli altri. Siamo ancora in emergenza, non abbassiamo la guardia”, ha concluso Belli Franzini.

