Coronavirus, S. Giovanni in Croce: appello dalla Tenda di Cristo

SAN GIOVANNI IN CROCE (9 aprile 2020) - Anche l’associazione La Tenda di Cristo onlus, con sede a San Giovanni in Croce in via Oseline 2, presso la Comunità Tenda 2, lancia un appello alla ricerca di un sostegno economico per affrontare il momento di emergenza. Luca Maffi, co-responsabile con la moglie Monica Martani di Casa Diego, attigua a Casa Paola a Rivarolo del Re, ha avviato una raccolta di fondi attraverso la piattaforma gofundme.com. “L'emergenza Covid-19 sta mettendo in difficoltà tutte le realtà del Terzo Settore e anche la nostra associazione in questo periodo. Nonostante tutto, andiamo avanti sostenendo le fragilità che quotidianamente ci vengono affidate: anziani, nuclei famigliari, donne in protezione, bambini, malati e persone dipendenti; ma da soli non riusciamo più a farcela: Abbiamo bisogno del vostro aiuto!” Chi volesse ulteriori informazioni sulla tenda di Cristo può guardare il sito https://www.latendadicristo.it/ Luca e Monica sono due sposi che hanno scelto, insieme ai loro figli, di vivere una dimensione sponsale di servizio verso le altre famiglie, i minori e le mamme con bambini in difficoltà. Per elargire aiuti, cliccare su https://www.gofundme.com/f/sostegno-alla-tenda-di-cristo-emergenza-covid19

