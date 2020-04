Coronavirus, a Casalmaggiore via al primo giro di distribuzione di mascherine

CASALMAGGIORE (9 aprile 2020) - "La distribuzione di mascherine sta partendo", ha resi noto poco fa il sindaco Filippo Bongiovanni via Facebook: "I volontari di Croce Rossa distribuiranno sulla città nelle vie Bixio, Centauro, Del Sale, Porzio, San Leonardo, Marconi, Martelli, Cavour, Corsica, Pascoli,Trento, Trieste, Verdi e Piazza Garibaldi. Poi Via Costa, Gramsci, Lombardia, Roma, Don Marcheselli, Largo Pertini, Via della Repubblica, Via dei Romanini, Via Combattenti Alleati. Mentre i volontari della Protezione Civile incominciano su Via Cairoli, Garibaldi, delle Giuggiole, Colombo, Diotti, Ospedale,Ponchielli. Poi via Mina, Cerati, Fiammetta, Manara, Leopardi, Quarenghi, Ghislina, Beltrami, Civeri, Padova, Trotti, Aroldi. Poi le frazioni di Quattrocase, Casalbellotto, Cappella e Camminata".

I volontari del Concass/Servizi Sociali muniti di apposita pettorina incominciano in città: "Via Formis, Romani, Piazza Marini, Via Guerrazzi, Via Veneto, Via Harris,Largo Marinai d'Italia, Via Zuccari, Piazza San Francesco, Vicolo Del Tesoro, Via Favagrossa, Chiozzi, Pozzi, Saffi e Piazza Battisti. Poi Via Beduschi, Mario, Posta, Petofi, Via XX Settembre, Strada San Leonardo, via Follereau, via Adda, Carducci, F.lli Rosselli, Foscolo, Mincio, Secchia, Tanaro, Taro , Ticino, Trebbia. Poi la frazione di Agoiolo. Roncadello già fatto da ditta Andrea Solimei". Il sindaco rende noto che si tratta del primo giro.

