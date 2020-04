Coronavirus, Casalmaggiore: l'appello della dirigente del Diotti

CASALMAGGIORE (9 aprile 2020) - "Abbiamo bisogno di computer e tablet per gli alunni": Appello urgente della dirigente scolastica dell'Istituto comprensivo Diotti di Casalmaggiore, Cinzia Dall'Asta. "Nelle ultime settimane - spiega la preside - sono andata personalmente a consegnare i 17 tablet che l'Istituto poteva fornire in comodato d'uso alle famiglie meno abbienti che ne hannno fatto richiesta. Con l'intensificarsi della didattica a distanza le famiglie più numerose si sono trovate in ulteriore difficoltà, dovendo conciliare le esigenze di collegamento di più bambini e ragazzi frequentanti Istituti diversi". Continua la dirigente: "Il Ministero dell' Istruzione ha attribuito a ogni Istituto fondi da destinare all'acquisto di device (pc tablet) che stiamo cercando di acquistare trovando purtroppo magazzini sprovvisti o consegne per fine maggio. Mi rivolgo pertanto ai genitori che potessero condividere i propri device, al territorio inteso come ditte e enti che avessero computer non più utilizzati da cedere agli alunni ancora sprovvisti e mi rivolgo infine a eventuali ditte fornitrici che volessero prospettarci le proprie immediate disponibilità. Speravo di poter recapitare a tutti i miei studenti in difficoltà un device e un sorriso prima di Pasqua ma a malincuore non sarà possibile. Se qualcuno potesse aiutarci a concretizzare questo appello alla solidarietà, mi scriva prima possibile al cric80100e@istruzione.it Ringrazio a nome di tutti i bambini e i ragazzi che potranno seguire le lezioni a distanza grazie al vostro prezioso contributo", conclude la professoressa Dall'Asta.

