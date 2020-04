Coronavirus, Casalmaggiore: 2000 euro dall'E-club Nuove Frontiere per gli Amici dell'Ospedale Oglio Po

CASALMAGGIORE (8 aprile 2020) - Anche l’E-club Nuove Frontiere, che fa parte del Gruppo Po assieme ai tre club “di terra” dell’Oglio Po, ha offerto il suo contributo a favore della lotta al Coronavirus. L’E-club è un club rotariano in cui le riunioni si fanno sempre online, anche perché i soci spesso risiedono in diversi paesi in varie parti del mondo: si può dire che per le loro riunioni l’attuale obbligo di rimanere in casa non cambia assolutamente le modalità di azione. Il Nuove Frontiere, presieduto da Giovanni Zeni (atleta della Canottieri Baldesio originario di Codogno), nella giornata di martedì ha effettuato un bonifico di 2000 euro a favore dell’associazione Amici dell’ospedale Oglio Po, somma che verrà utilizzata per l’acquisto di monitor che servono a visualizzare lo stato clinico del paziente: un acquisto che si abbina al recente acquisto di letti destinati all’ospedale Oglio Po. Sebbene diffusi a livello territoriale, anche questi soci (24 in tutto) hanno offerto il loro contributo per sostenere questa importante battaglia nel nostro martoriato territorio.