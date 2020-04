Coronavirus, Elena strappata alla vita a 41 anni: era infermiera all'Oglio Po di Casalmaggiore

CASALMAGGIORE (8 aprile 2020) - Grande cordoglio all’ospedale Oglio Po di Casalmaggiore per la scomparsa, avvenuta martedì a Milano, di Elena Nitu Rodica, 41 anni, infermiera impiegata del reparto Dialisi. Un’altra vittima giovane del Covid 19. La sua scomparsa suscita particolare commozione perché Elena è morta da sola, avendo i parenti in Romania.

Circa un mese fa Elena aveva contratto il virus, era stata ricoverata in terapia intensiva all’Oglio Po ed era stata poi trasferita in un ospedale milanese, per cercare di fare il massimo possibile per salvarle la vita. Elena non era una dipendente diretta dell’Asst, ma di una ditta che svolge il servizio di dialisi all’Oglio Po naturalmente nell’ambito della Nefrologia ospedaliera. Una figura amata dai colleghi, molto professionale e dalla grande simpatia umana.