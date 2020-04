Coronavirus, Casalmaggiore: morto a 82 anni Cesare Pacchiana

CASALMAGGIORE (7 aprile 2020) - Una luce del volontariato che si è spenta, un altro lutto che intristisce la comunità casalese. Cesare Pacchiana, 82 anni, ex vigile urbano di Casalmaggiore, ruolo che aveva ricoperto per 40 anni, è spirato all’ospedale di Pieve di Coriano (Mantova). Ancora una volta il Coronavirus ha portato via una figura di spicco, che per la sua comunità, e non solo, tanto aveva fatto. Pacchiana era attualmente impegnato come segretario del gruppo Aido di Casalmaggiore, San Giovanni in Croce e Solarolo Rainerio. Fino a marzo del 2018 aveva ricoperto il ruolo di presidente dell’Associazione Volontari Ospedalieri di Casalmaggiore, un gruppo benemerito che si occupava di svolgere un’opera di assistenza diretta ai degenti, come imboccare, accompagnare, trasportare. Lascia la moglie Maria e le figlie Elisa e Raffaella.

