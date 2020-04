Coronavirus, a Piadena Drizzona mascherine in distribuzione gratuita nei negozi

PIADENA DRIZZONA (7 aprile 2020) - Mascherine in distribuzione gratuita nei negozi. E’ l’ultima novità comunicata dal Comune di Piadena Drizzona attraverso l’assessore ai Servizi Sociali Luciano Di Cesare: “Abbiamo ricevuto delle mascherine che però non erano imbustate e per questo abbiamo dovuto stabilire una modalità di distribuzione diversa dalla consegna individuale a domicilio. Abbiamo così distribuito cartoni contenenti 50 mascherine l’uno ad ogni negozio, lasciando agli esercenti la possibilità di consegnarle, a richiesta, ai clienti. E’ chiaro che a tutti si chiede buon senso, perché non si verifichi che uno riceva troppo e qualcuno nulla”. Di Cesare spiega che il Comune ha consegnato anche “ottocento mascherine alla casa di riposo San Vincenzo di Vho e altre ottocento alla casa di riposo di Isola Dovarese, che ne aveva bisogno”. Quanto ai buoni spesa, “sta iniziando la valutazione delle domande finora raccolte”, aggiunge Di Cesare. “Speriamo entro fine settimana di poter iniziare a distribuire qualcosa”.

