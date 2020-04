Coronavirus, la Sol.Pel.Otic riconverte la produzione per fare mascherine

CASALMAGGIORE (6 aprile 2020) - “Volevo comunicare una bellissima iniziativa di un nostro concittadino imprenditore, Andrea Solimei di Roncadello, titolare della Sol.Pel.Otic srl”. L'annuncio è del sindaco Filippo Bongiovanni. "L’azienda, da sempre presente sul territorio, ha riconvertito la produzione per far fronte all’urgente ed inaspettata necessità di dispositivi di protezione". Produce interamente in sede e distribuisce dispositivi di protezione individuale, tra cui anche mascherine in TNT, certificato e microfibra. “Non è materiale sanitario, ma per le indicazioni dell'ordinanza 521 di Regione Lombardia queste mascherine costituiscono una sufficiente protezione. Andrea mi ha comunicato di voler donare tali mascherine ai suoi compaesani di Roncadello, una coppia a ciascuna delle circa 200 famiglie in frazione. E' ovviamente autorizzato alla consegna che partirà da martedì 7 aprile. Lo ringrazio infinitamente".

“Innanzitutto devo ringraziare il nostro sindaco per la disponibilità e la sensibilità che ha dimostrato nel consentirmi di aiutare i miei compaesani”, dice Solimei. “Con l’avvento di questa situazione epidemica, e dopo il lockdown ordinato dal Governo, ci siamo trovati, come tante ditte, nell’impossibilità di lavorare, ma con la consapevolezza di avere in azienda le potenzialità per poter fare la nostra parte nell’aiutare il nostro Paese. La nostra azienda si occupa infatti di lavorazione di tessuti e pelletteria, dunque non ci mancano né il know how né l’esperienza. Quindi, nonostante i tanti problemi burocratici di questi giorni, siamo riusciti ad ottenere tutti i permessi ed ora siamo pronti per partire. Un ringraziamento va anche a tutti i nostri dipendenti che hanno dimostrato grande senso di responsabilità e si sono resi immediatamente disponibili per tornare in azienda e dare il loro contributo”.

