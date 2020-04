CANNETO SULL'OGLIO (6 aprile 2020) - Intervento dei vigili del fuoco a Canneto sull'Oglio per spegnere l’incendio di pannelli fotovoltaici sul tetto di una villetta posta in via Pavia. Sul posto con Aps i vigili del fuoco di Cremona, botte dei Volontari di Piadena-Drizzona ed autoscala da Cremona. L’inconveniente dovrebbe essere stato causato da un’anomalia elettrica.

