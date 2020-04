Coronavirus, Viadana: un mese di emergenza con il COC

VIADANA (6 aprile 2020) – E' un bilancio fatto di numeri, ma che alle spalle ha un lavoro imponente, con decine di persone sul campo per aiutare la popolazione e gli enti locali in questa emergenza sanitaria. A distanza di un mese da quando è stato aperto il C.O.C (Centro Operativo Comunale) la protezione civile 'Oglio Po Viadana', che opera nei Comuni di Dosolo e Viadana, ha reso noti i numeri dei loro servizi. “Abbiamo messo in campo – si legge sulla pagina Facebook del gruppo - 64 volontari e impiegato 5 mezzi, coprendo così 1300 ore di turno, i chilometri percorsi sono stati 4250. Abbiamo distribuito 15mila volantini nelle case di Dosolo e Viadana. Le consegne a domicilio di farmaci, spesa o beni di prima necessità a persone fragili sono state 138, i pasti consegnati invece sono stati 30, mentre sono stati 71 i pacchi alimentari distribuiti alle famiglie bisognose. Infine i libri scolastici recuperati e riportati alle famiglie sono stati 150. Per 8 giorni abbiamo presidiato gli uffici postali, nei giorni in cui erano in distribuzione delle pensioni, abbiamo ritirano anche 60 maschere da snorkeling in altrettante abitazioni che sono state riconvertite come respiratori. Infine per 6 ore abbiamo circolato diffondendo messaggi audio alla popolazione, messaggi non registrati per aumentarne l'efficacia. Un grazie a tutti i volontari, che stanno facendo tutto il possibile, per la loro professionalità”.



