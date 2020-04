Gravato da un ordine di custodia cautelare, arrestato 23enne

CANNETO SULL'OGLIO (6 aprile 2020) - I militari della Stazione Carabinieri di Canneto sull’Oglio, durante un controllo effettuato sabato nei pressi della stazione ferroviaria del paese, fermavano un ragazzo di origine tunisina che si aggirava con fare sospetto. Il successivo controllo in banca dati permetteva ai militari di appurare che il giovane, classe 1997 nato in Tunisia ma domiciliato in provincia di Parma, era gravato da un ordine di custodia cautelare emesso nel 2018 dal Tribunale di Parma per spaccio di stupefacenti. Il ragazzo quindi, dopo le formalità di rito eseguite presso la Compagnia Carabinieri di Viadana, è stato accompagnato dai militari presso il proprio domicilio agli arresti domiciliari come da disposizioni dell’Autorità Giudiziaria.

