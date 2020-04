Casalmaggiore, piantine e rami di ulivo per tutti al Quartiere Fiammetta

CASALMAGGIORE (5 aprile 2020) - Gesti di attenzione verso i vicini, un po’ di bellezza primaverile, un invito a prendersi cura di sé e delle altre persone. I residenti del Quartiere Fiammetta di Casalmaggiore, non nuovi a iniziative di questo genere, stanno cercando di vivere all’insegna della gentilezza e della premura verso gli altri questo periodo di emergenza sanitaria da Coronavirus. Lungo un muretto, ad esempio, una cittadina ha collocato diversi vasetti e ha lasciato l’invito a sceglierne uno e a portalo a casa per prendersi cura della piantina. “La cura - ha scritto in un bigliettino -: proprio ciò di cui abbiamo bisogno in questo periodo. Cura: di sé e delle altre persone intorno”. L’invito è a lasciare un pensiero su un taccuino. Con un “grazie” e “ce la faremo”. Da cosa è nata l’idea? “Ho la passione della piante da sempre”, ci spiega la residente, che preferisce restare anonima. “Quando mangio un gelato confezionato, non butto mai via la coppa e la riutilizzo come vasetto per farvi crescere delle piantine. Queste che ho messo sul muretto le avevo pronte da tempo”. Molti i messaggi lasciati da quanti hanno accolto l’invito. “In questa domenica delle Palme - si legge ad esempio in uno - auguro a tutti di passare una giornata felice e vi chiedo una preghiera per chi è in difficoltà”.

“Una bella idea e molto apprezzata”, commenta Marco Visioli, che fa un po’ da referente del Quartiere Fiammetta. “Siamo rimasti molto in contatto tramite la chat di quartiere e sono emerse queste iniziative. C’è stato anche chi ha potato rametti di ulivo e oggi, domenica delle Palme, li ha messi a disposizione per gli altri, posizionandoli fuori dal cancello. Qualcuno ha addobbato il cancello”. Piccole-grandi attenzioni, apprezzate da tutti. “Cerchiamo in questo periodo di dare una mano a chi ha bisogno. E’ vero che ci sono diversi servizi, come quelli attivati dal Comune, ma è importante anche la solidarietà di vicinato”. Alla Fiammetta cercano di praticarla concretamente, all’insegna dell’umanità.

© RIPRODUZIONE RISERVATA DI TESTI, FOTO E VIDEO