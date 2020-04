Devicenzi: 'Ora la prova della via Francigena del sud'

MARTIGNANA DI PO (6 aprile 2020) - Novecento chilometri di cammino da Roma a Santa Maria di Leuca, in provincia di Lecce. Questo il programma che da metà settembre impegnerà per quaranta giorni l’atleta paralimpico Andrea Devicenzi lungo la Via Francigena del sud. «Sulla scia di quanto fatto lo scorso anno - spiega Devicenzi - continuerò il percorso alla scoperta della bellezza italiana. Vuole essere un messaggio e una sollecitazione a tutti perché si riscopra, o si scopra, l’enorme patrimonio ambientale, paesaggistico, culturale che ci circonda. Questa nuova impresa vuole essere anche un segno di speranza e un incoraggiamento per il futuro del nostro Paese». L’impresa, che sarà sponsorizzata da la DueDue, la ditta che realizza Katana, le stampelle speciali di Andrea, ParmOvo, Quixa e GrapheneUp, sarà sostenuta da una serie di istituzioni.

