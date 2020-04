Coronavirus, il sindaco di Torre: 'Troppi in giro, ora controlli rigorosi'

TORRE DE' PICENARDI (4 aprile 2020) - "Non ci siamo. Troppa gente in giro". Il richiamo è del sindaco Mario Bazzani. "Alla data del primo aprile la percentuale di cittadini positivi al virus era del 3.4 per mille abitanti, una delle più basse della provincia. Il dato medio della provincia era del 10.1 per mille e quello del cremonese 13.7 per mille. Fino ad oggi siamo stati "fortunati"( il lutto, il dolore e la sofferenza l'abbiamo comunque sperimentata) ma se il comportamento , rispetto all'imperativo stiamo in casa, rimane quello notato in questi giorni non ne usciremo mai", osserva Bazzani. "Intere famiglie nei negozi tutti i santi giorni della settimana. Così non va. Lunedì chiederò controlli rigorosi!", conclude il sindaco.