Coronavirus, lutto a Bozzolo: Barbara Bonesi non ce l'ha fatta

BOZZOLO (4 aprile 2020) - Barbara Bonesi, 50enne cassiera dell'Eurospin di Bozzolo, di Bagnolo San Vito, non ce l'ha fatta. Ne dà notizia il sindaco Giuseppe Torchio. "Qualche minuto fa l’amico sindaco di Bagnolo San Vito, Roberto Penna, vicino di casa, mi ha confermato che Barbara non ce l’ha fatta. Una notizia che ho cercato di respingere per tutta la giornata di ieri è diventata triste realtà. A nome di tutta la comunità di Bozzolo voglio esprimere ai familiari, purtroppo la mamma ci ha lasciato da pochi giorni ed il papà è ricoverato, ed a tutta la famiglia Eurospin i sensi della più viva partecipazione e la riconoscenza personale e di ognuno. Non si può morire così..."

