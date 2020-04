Coronavirus, lutto a Rivarolo del Re: è spirato Silvano Scazza

RIVAROLO DEL RE (4 aprile 2020) - “Con dolore vi comunico che uno dei nostri concittadini di solo 66 anni residente a Brugnolo ha perso la battaglia contro questo malefico virus”. Così il sindaco Luca Zanichelli ha annunciato la scomparsa, avvenuta ieri, di Silvano Scazza, di Brugnolo. “Ero molto amico, da una vita, e i ricordi sono veramente tanti. Il dispiacere è veramente tanto. Buon viaggio carissimo amico Silvano, che Dio ti accolga fra le sue braccia”. Sposato con Cesarina Furlotti, Scazza ha lavorato fino alla pensione in macello da Ghinzelli a Viadana. Abitava da sempre a Brugnolo, appassionato milanista. benvoluto da tutti, “Scazza era una persona molto riservata e buona. Molto socievole e amante della compagnia ma nel contempo sempre garbato. Grande cacciatore, era un bravo norcino. Lo ricordo come un amico, onesto, buono è sempre con il sorriso sulle labbra. La comunità di Rivarolo e Brugnolo paga un duro prezzo a causa del virus”. Scazza era anche donatore Avis dal 1980. Quest’anno, in occasione del 40° anniversario dalla fondazione dell’Associazione Avis di Rivarolo del Re, avrebbe ricevuto come premio il distintivo in oro con smeraldo, per aver raggiunto 100 donazioni. Il consiglio direttivo e i donatori ricordano Scazza con affetto.

