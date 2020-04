Dramma Covid a Dosolo: su 30 positivi al Coronavirus 9 sono deceduti

DOSOLO (3 aprile 2020) – Un cittadino su tre che ha contratto il Coronavirus è deceduto. Questo il drammatico dato che arriva da Dosolo, poco meno di 3400 abitanti, dove su 30 persone ufficialmente positive al Coronavirus, vi sono stati già 9 decessi. “Nelle scorse giornate di venerdì e martedì sono deceduti gli ultimi due nostri concittadini positivi al virus ed ancora una volta il nostro pensiero va alle famiglie, alle quali ci stringiamo in un abbraccio ideale di tutta la comunità”, ha spiegato il sindaco Pietro Bortolotti”. “Rimangono numerosi i casi di persone con diversi sintomi da Covid-19 nelle loro abitazioni e siamo a conoscenza di alcuni tamponi positivi che confluiranno nei dati ufficiali”.

Al momento una sola persona è ufficialmente guarita e restano 'positivi' 20 casi. Il primo cittadino precisa che “11 hanno più di 65 anni e 6 di loro sono ospedalizzati, i rimanenti 5 proseguono le cure nelle loro abitazioni; in 9 hanno meno di 65 anni, di cui uno è ospedalizzato, in 8 stanno affrontando il percorso di cura a casa, alcuni con miglioramenti progressivi, due di loro sono in attesa di effettuare il tampone di controllo per la negatività. Le persone in quarantena venute a contatto con i casi positivi non hanno sintomi rilevanti e continuano l’isolamento domestico. A breve – conclude - interverremo con le misure di sostegno alle famiglie in difficoltà con buoni spesa e pacchi alimentari. Siamo al lavoro per definire le modalità di accesso al servizio”.

© RIPRODUZIONE RISERVATA DI TESTI, FOTO E VIDEO