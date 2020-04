Coronavirus, da fabbricadigitale 'Iniziative per Ripartire'

CASALMAGGIORE (3 aprile 2020) - Si chiama ‘Iniziative per Ripartire’ il progetto che fabbricadigitale ha avviato per aiutare istituti scolastici, associazioni no-profit, aziende e pubbliche amministrazioni a fronteggiare gli effetti che l’emergenza Coronavirus sta avendo su didattica, business e produttività. “Si tratta - ha spiegato Francesco Meneghetti, ceo dell’azienda casalese - di una serie di servizi, messi a disposizione gratuitamente da fabbricadigitale, relativi ad attivazione, supporto, consulenza e formazione di strumenti di collaborazione on-line in real time, di produttività accessibili via web, di gestione delle attività e assegnazione dei task, spazi di archiviazione e portali aziendali e/o per gruppi di lavoro. Il nostro senso di responsabilità sociale non poteva sparire in un momento come questo, soprattutto verso i soggetti più deboli”.

Andrea Acquaroni, cmo (chief marketing officer, responsabile marketing) di fabbricadigitale, ha spiegato che “la conoscenza di questi strumenti e le certificazioni acquisite negli anni garantiscono alle persone e alle organizzazioni che le adotteranno soluzioni smart, adeguate alla propria realtà. Siamo partiti dal tema del terzo settore e associazioni no profit cui offriamo supporto nella creazione di stanze virtuali (virtual room) attraverso cui organizzare videoincontri dove gli invitati possono facilmente ritrovarsi ‘virtualmente’ attraverso l’uso di un personal computer e/o un dispositivo mobile. Hanno aderito il Fotocine Casalasco, abbiamo esteso l’invito alla biblioteca. Non abbiamo vincoli territoriali”.

Ci sono poi iniziative per le scuole, rivolte principalmente ad insegnanti e genitori delle scuole per l’Infanzia che vogliano organizzare, durante il periodo dell’emergenza, dei videoincontri per i bimbi ed i genitori per mantenere il contatto. “Gli asili sono ancora un po’ ‘a secco’, Abbiamo iniziato con la sezione di Roncadello della Diotti, per far rincontrare educatori e bimbi. Ci siamo rivolti a pubbliche amministrazioni e aziende per mettere a disposizione strumenti semplificati per lavoro in modalità smart, attivabile entro 48 ore”. fabbricadigitale ha anche supportato la start-up Centric per un portale che consente di organizzare consegne a domicilio. “Presto daremo una vita digitale anche all’Open Innovation Campus”, ha aggiunto Meneghetti. “Siamo aperti a richieste e suggerimenti”. Per tutte le informazioni www.fabbrigadigitale.it.