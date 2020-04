Coronavirus, Casalmaggiore: invito agli esercenti

CASALMAGGIORE (3 aprile 2020) - Invito del sindaco Filippo Bongiovanni ai gestori delle attività che provvedono alla vendita di generi alimentari e prodotti di prima necessità (parafarmaci, prodotti per la pulizia e l’igiene personale e della casa) a comunicare, entro le 12 di martedì 7 aprile, la propria disponibilità ad accettare in pagamento, per gli acquisti fatti dai cittadini che si trovano in difficoltà economiche a seguito dell’emergenza Covid-19 i “buoni spesa” erogati dal Comune di Casalmaggiore. Questo il contenuto di un avviso pubblico diffuso dal Comune in cui si ricorda che con una ordinanza del Capo della Protezione Civile sono state quantificate le risorse destinate ai Comuni per l‘attivazione di misure urgenti di solidarietà alimentare per le famiglie che a causa dell’emergenza Covid-19 versano in gravi difficoltà economiche.

“Ogni gestore, se lo desidera, potrà sostenere l’iniziativa applicando una percentuale di sconto facoltativa sull’importo complessivo della spesa effettuata”, si legge nell’avviso del sindaco. La disponibilità dell’esercente interessato dovrà essere comunicata entro le ore 12:00 di martedì 7 aprile, all’indirizzo e-mail servizisociali@comune.casalmaggiore.cr.it, compilando online il modulo predisposto sul sito del Comune di Casalmaggiore: www.comune.casalmaggiore.cr.it. La possibilità di aderire alla proposta resta aperta anche dopo la data indicata. “Il Comune, mediante apposita convenzione, provvede a regolamentare le modalità di utilizzo e la rendicontazione dei buoni spesa da parte dei gestori, nonché la liquidazione, da parte della Ragioneria comunale, degli importi fatturati. Il Comune procede alla stesura di un apposito elenco dei commercianti aderenti all’iniziativa, che sarà pubblicato sul proprio sito istituzionale del Comune e consegnato ai cittadini insieme ai “buoni spesa”, con indicati i rispettivi indirizzi e i recapiti telefonici”, conclude l’avviso.

