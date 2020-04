Coronavirus, bloccato il cantiere Migross. Congelate 40 assunzioni

BOZZOLO (3 aprile 2020) - Supermercato Migross, il Coronavirus congela l’apertura e le circa 40 assunzioni previste. Tra le conseguenze dell’emergenza sanitaria, vi è anche lo stop ai cantieri edili. A Bozzolo l’opera più importante e attesa da mesi dalla cittadinanza, è l’apertura del nuovo punto vendita Migross, chiuso oramai dallo scorso giugno per ampliamento. Prima che il Coronavirus rivoluzionasse la vita di tutti i giorni, l’apertura era prevista per la giornata di ieri. Il cantiere stava andando avanti con una certa celerità, dopo i rallentamenti burocratici dell'inverno. Erano già stata montate le vetrate ed anche la pavimentazione interna era quasi completata, all’esterno invece mancavano le parti accessorie come, ad esempio, l’asfaltatura del parcheggio. La vicenda Covid-19, aveva fatto secondo una prima stima iniziale slittare l’apertura attorno al 20 aprile, con ritardi comunque contenuti. Adesso però, il fermo globale dell'edilizia ha di fatto stoppato, ogni avanzamento dell’opera senza, in maniera certa, dare orizzonti temporali sull'inaugurazione.

