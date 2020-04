Coronavirus, 5mila mascherine ai cittadini di Rivarolo Mantovano

RIVAROLO MANTOVANO (3 aprile 2020) – Due mascherine a testa per ogni residente di Rivarolo Mantovano. Sono arrivate giovedì sera e verranno distribuite domani sabato 4 aprile, le 5mila mascherine acquistate dall'amministrazione comunale di Rivarolo per i propri cittadini. “Nella difficile congiuntura di questa emergenza sanitaria che si protrae, l'amministrazione comunale ha deciso l'acquisto di 5mila mascherine che saranno fornite gratuitamente alle famiglie di Rivarolo e Cividale”, ha spiegato il sindaco Massimiliano Galli. “La consegna in busta chiusa sarà effettuata in cassetta dai volontari che si sono resi disponibili e che opereranno nel rispetto delle norme igienico sanitarie. Poiché i nuclei familiari sono più di mille, ogni busta conterrà necessariamente poche mascherine. Ci auguriamo comunque che possano contribuire a muoversi in sicurezza per andare ad esempio a fare la spesa, in posta o per recarsi alle casette dell'acqua”.

