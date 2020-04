Coronavirus: due sorelle, unico tragico destino

SOLAROLO RAINERIO (3 aprile 2020) - Se ne sono andate a due settimane di distanza l’una dall’altra, portate via da un virus subdolo quale è il Coronavirus, lasciando nel dolore figli, nipoti, marito e tantissimi parenti e amici. La morte delle sorelle Franca Spinelli deceduta sabato scorso a 75 anni e quella di Giacomina Spinelli 77 anni, scomparsa il 13 marzo, ha portato un’ondata di commozione e dolore in tutta la comunità solarolese e anche nel vicino paese di San Giovanni in Croce dove vivono diversi parenti.

