Canna fumaria a fuoco, danni contenuti

GUSSOLA (2 aprile 2020) - Intervento dei vigili del fuoco di Viadana con il supporto di quelli di Cremona, giunti con un’autoscala, oggi pomeriggio intorno alle 16,45 in via Chiesa Borgolieto a Gussola per una canna fumaria di una stufa a legna a fuoco. Ad accorgersi che c’era qualche problema è stato il proprietario di casa che ha notato del fumo anomalo vicino al camino. I pompieri hanno spento il fuoco che ha danneggiato la guaina posta intorno al camino e niente altro e hanno messo in sicurezza il punto interessato dalle fiamme. L’intervento si è concluso intorno alle 18,15.

