Adozione a distanza per i mici del gattile

CALVATONE (3 aprile 2020) - Il gattile La Cuccia e il Nido onlus di Calvatone ha lanciato l’iniziativa delle adozioni a distanza per gli ospiti malati o particolarmente selvatici, che difficilmente troveranno famiglia e una casa. Il primo della lista si chiama Semola. «È arrivato in gattile a gennaio 2018 - dicono al gattile -. A causa di una vecchia frattura alle vertebre dell’osso sacro Semola ha problemi ad espletare regolarmente feci. Tutti i giorni prende olio di vaselina e lui poi tende a fare goccioline di feci per il box (da qui la necessità di coprire il pavimento con carta da giornale). Semola è buono, affettuoso e perennemente affamato. Vive da due anni nel box. Nessuno si sente pronto a prendere questo impegno e accudirlo nella propria casa. Noi lo amiamo tanto». Poi c’è Emilia, una micia anziana da molti anni in gattile. Selvatica. «In tutti questi anni non ha mai ricevuto un interessamento». Per effettuare le adozioni può essere compilato l’apposito modulo direttamente in gattile oppure può essere richiesta copia alla mail: lacucciaeilnidoonlus@gmail.com.

Per info contattare il numero 338/6573658.

