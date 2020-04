Coronavirus, Casalmaggiore: iniziativa del Museo del Bijou

CASALMAGGIORE (2 aprile 2020) - Dal conservatore del Museo del Bijou Letizia Frigerio un invito a partecipare all'iniziativa 'Ce la faremo'. "Inviate un video-messaggio di auguri al Museo del Bijou, a Casalmaggiore, alla Lombardia, all'Italia intera, per sostenere la Cultura e la Bellezza in questo difficile momento, per regalare a tutti un pensiero di speranza. Il vostro video verrà postato sulle pagine social e sul sito del Museo del Bijou di Casalmaggiore. Aspetto i vostri contributi a info@museodelbijou.it.

