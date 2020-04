Coronavirus, Pasqua: confessione a casa e assoluzione nella formula straordinaria

SAN GIOVANNI IN CROCE (2 aprile 2020) - In vista di Pasqua, Confessione generale a casa e assoluzione nella formula straordinaria. Questa la nuova iniziativa a distanza, per il tramite della WebTv, di don Diego Pallavicini, parroco dell’Unità Pastorale Monsignor Antonio Barosi (San Giovanni in Croce, Casteldidone, Solarolo Rainerio, San Lorenzo Aroldo, Voltido). “La particolare situazione che stiamo vivendo - si legge in una nota - ci rende anche impossibile celebrare il sacramento della Confessione, a conclusione del nostro cammino quaresimale e come preparazione immediata alla Pasqua. Abbiamo però bisogno di perdono e di misericordia… Per questo motivo proponiamo a tutti per questa sera, giovedì 2 aprile, alle ore 21, sulla nostra WebTv, una celebrazione penitenziale, per ripercorrere il percorso che la Parola ci ha fatto fare in queste settimane e per essere aiutati a fare il nostro esame di coscienza. Al termine faremo la nostra confessione generale e riceveremo l’assoluzione nella formula straordinaria che non richiede la confessione individuale, che comunque ci impegnano a vivere non appena sarà possibile. Se volete, vi aspetto”, conclude don Diego. Per vedere la WebTv dell’Unità Pastorale, occorre cliccare su youtube.it e cercare ‘Unità Pastorale Barosi’.

